Мойес: Англия сейчас на ходу, но Италия впечатляла всех с первого для Евро-2020
Английский специалист высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.
В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.
"Когда команды выходят в финал, независимо от турнира, не всегда все идет по плану. Я думаю, что Англия сейчас на ходу".
Читайте также: Почему Италия выиграет Евро-2020
"Если говорить о том, кто впечатлял больше всех с первого дня, то в эту категорию попала бы именно Италия, поскольку она показывала стабильность на протяжении всего турнира. Но Англия, возможно, как раз сейчас подходит к своей лучшей форме", — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.
Читайте также: Почему Англия выиграет Евро-2020
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021