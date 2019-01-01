Мойес: Англия сейчас на ходу, но Италия впечатляла всех с первого для Евро-2020

Английский специалист высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Когда команды выходят в финал, независимо от турнира, не всегда все идет по плану. Я думаю, что Англия сейчас на ходу".

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"Если говорить о том, кто впечатлял больше всех с первого дня, то в эту категорию попала бы именно Италия, поскольку она показывала стабильность на протяжении всего турнира. Но Англия, возможно, как раз сейчас подходит к своей лучшей форме", — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.

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