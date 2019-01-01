Магуайр: Я разочарован, мое сердце разбито
Английский защитник прокомментировал поражение в финале Евро-2020.
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр поделился своими эмоциями после поражения в финале Евро-2020 против Италии в серии послематчевых пенальти.
"Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка", — приводит слова Магуайра пресс-служба УЕФА.
Ранее сообщалось, что Яремчук, Сидорчук и Караваев попали в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021