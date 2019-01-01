Роналду — самый возрастной лучший бомбардир в истории Евро
Португальский форвард обновил достижение, которое ранее удерживал Мишель Платини.
Сегодня ночью сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти и стала новым чемпионом Европы.
По итогам турнира лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил пять мячей и получил Золотую бутсу турнира.
По информации пресс-службы УЕФА, 36-летний португалец стал самым возрастным лучшим бомбардиром турнира в истории чемпионатов Европы.
Предыдущий рекорд удерживал Мишель Платини, который забил девять голов в возрасте 29 лет и одного месяца в 1984 году.
Ранее сообщалось, что что Яремчук, Сидорчук и Караваев попали в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored.
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