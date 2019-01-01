Роналду — самый возрастной лучший бомбардир в истории Евро

Португальский форвард обновил достижение, которое ранее удерживал Мишель Платини.

Криштиану Роналду, Getty Images

Сегодня ночью сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти и стала новым чемпионом Европы.

По итогам турнира лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил пять мячей и получил Золотую бутсу турнира.

По информации пресс-службы УЕФА, 36-летний португалец стал самым возрастным лучшим бомбардиром турнира в истории чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд удерживал Мишель Платини, который забил девять голов в возрасте 29 лет и одного месяца в 1984 году.

Ранее сообщалось, что что Яремчук, Сидорчук и Караваев попали в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored.