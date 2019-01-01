11 Июл
22:00
Италия
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1

Роналду, Погба и Доннарумма в символической сборной Евро-2020 от WhoScored

Среди лучших три игрока сборной Италии и два англичанина.

Криштиану Роналду, Getty Images
Криштиану Роналду, Getty Images

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам прошедшего чемпионата Европы, на котором победила сборная Италии, обыгравшая Англию в серии послематчевых пенальти.

Лучшую оценку за минувшее Евро-2020 получил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — 7,9. Он же стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов, несмотря на то, что его сборная вылетела на стадии 1/8 финала от Бельгии.

Символическая сборная Евро-2020

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники: Люк Шоу (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Владимир Цоуфал (Чехия).

Полузащитники: Эмиль Форсберг (Швеция), Марко Верратти (Италия), Поль Погба (Франция), Тома Менье (Бельгия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия).

Ранее сообщалось, что Яремчук, Сидорчук и Караваев попали в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2