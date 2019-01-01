Роналду, Погба и Доннарумма в символической сборной Евро-2020 от WhoScored
Среди лучших три игрока сборной Италии и два англичанина.
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам прошедшего чемпионата Европы, на котором победила сборная Италии, обыгравшая Англию в серии послематчевых пенальти.
Лучшую оценку за минувшее Евро-2020 получил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — 7,9. Он же стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов, несмотря на то, что его сборная вылетела на стадии 1/8 финала от Бельгии.
Символическая сборная Евро-2020
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники: Люк Шоу (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Владимир Цоуфал (Чехия).
Полузащитники: Эмиль Форсберг (Швеция), Марко Верратти (Италия), Поль Погба (Франция), Тома Менье (Бельгия).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия).
Ранее сообщалось, что Яремчук, Сидорчук и Караваев попали в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored.
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