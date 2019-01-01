Хендерсон: На ЧМ-2022 сборная Англии сможет взять реванш
Англичанин поделился своими эмоциями после проигранного финала Евро-2020.
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2020, в котором англичане уступили Италии в серии послематчевых пенальти.
"Конечно, нам нужно учиться на собственных ошибках. Я знаю, что сейчас, это поражение будет грызть нас изнутри, но нам необходимо использовать его как топливо, чтобы добиться большего и продолжать упорно работать над собой.
Та команда, которая была создана на этом турнире, особенная и я надеюсь, что мы сможем перешагнуть через это поражение. Через 16 месяцев у нас будет чемпионат мира в Катаре, где мы сможем взять реванш", — приводит слова Хендерсона BT Sport.
Ранее стала известна символическая сборная Евро-2020 по версии WhoScored.
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