УЕФА выступил с заявлением по поводу оскорблений в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020

УЕФА осуждает расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии.

Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии после их поражения в финале Евро-2020 против Италии в серии послематчевых пенальти.

"УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро-2020, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем английскую футбольную ассоциацию к самым суровым наказаниям", — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в твиттере.

Ранее о расистских высказываниях в адрес игроков команды Гарета Саутгейта заявила футбольная ассоциация Англии, а чуть позже это подтвердил Арсенал и полиция Лондона.