Без Доннаруммы и Кьезы — сборная Евро по версии Opta
Статистический портал составил свой состав лучших игроков турнира.
Авторитетный статистический портал Opta определился с одиннадцатью лучшими футболистами по итогам прошедшего Евро, на котором сборная Италии в финале в серии послематчевых пенальти обыграла Англию.
В символическую сборную попали четыре англичанина — больше представителей не имеет ни одна из команд, три итальянца, два датчанина, испанец и чех.
Сборная по версии Opta:
Сборная по версии Opta: Пикфорд — Уокер, Бонуччи, Стоунз, Меле — Педри, Жоржиньо, Верратти — Шик, Дольберг, Стерлинг
Напомним, что ранее свою символическую сборную обнародовал статистический портал Whoscored.
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