УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020
Предлагаем вашему вниманию выбор организации.
Официальный сайт УЕФА составил символическую сборную лучших футболистов по итогам прошедшего Евро, на котором сборная Италии в финале в серии послематчевых пенальти обыграла Англию.
В состав попали по три англичанина и итальянца, два датчанина, швейцарец, француз и португалец.
Символическая сборная Евро-2020: Доннарумма — Мехле, Кьеллини, Магуайр, Шоу — Погба, Джака — Стерлинг, Кьеза, Дольберг — Роналду
Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма и Федерико Кьеза не попали в символическую сборную по версии Opta.
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