УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020

Предлагаем вашему вниманию выбор организации.

Поль Погба, getty images

Официальный сайт УЕФА составил символическую сборную лучших футболистов по итогам прошедшего Евро, на котором сборная Италии в финале в серии послематчевых пенальти обыграла Англию.

В состав попали по три англичанина и итальянца, два датчанина, швейцарец, француз и португалец.

Символическая сборная Евро-2020: Доннарумма — Мехле, Кьеллини, Магуайр, Шоу — Погба, Джака — Стерлинг, Кьеза, Дольберг — Роналду

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма и Федерико Кьеза не попали в символическую сборную по версии Opta.