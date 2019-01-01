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Шевченко: 2019-й год — особенный для меня

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступления своей команды в отборе к Евро-2020.

Андрей Шевченко, фото: УАФ
Андрей Шевченко, фото: УАФ

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко заняла первое место в квалификации к чемпионату Европы-2020.

Для 43-летнего специалиста 2019-й год стал особенным с точки зрения достижений.

"Да, безусловно, это был особенный год для меня. Я очень доволен той работой, которую мы провели. И не только в этом сезоне. Текущие результаты — плоды трехлетнего труда нашего тренерского штаба. Впереди еще много работы, но приятно, что наши достижения, первая победа в отборе на Евро и первый год без поражений, уже стали рекордными".

"Для нас отборочный турнир начинался трудно. Мы получили матч против главного конкурента — Португалии, причем в гостях, в самом начале второй части сезона, в марте, когда наши клубы только отходили от трехмесячного зимнего перерыва". 

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Шевченко не считает, что матч против Люксембурга был "стержневым".

"Этот поединок был только вторым в нашем календарном цикле, нам повезло в конце игры, однако даже после этого впереди было еще шесть встреч, и назвать переломной ту победу можно, только если называть переломным каждый наш успех. Тогда, в марте, мы взяли четыре очка в первых двух матчах, и это нас полностью устраивало".

О матче против Сербии во Львове

"Мы провели очень удачный поединок, я читал, его теперь называют даже лучшим по уровню игры команды в истории. Идеальные матчи всегда впереди, но этот — действительно один из лучших за то время, что я тренирую сборную. Впрочем, я бы обратил внимание на то, что было перед матчем. Мы провели правильную подготовку, это были двухнедельные сборы. Игра была важнейшей и с точки зрения результата, и с точки зрения качества футбола".

"В итоге, мы остались довольны всем. Хочу отметить классную атмосферу на стадионе, благодаря которой ребята были заряжены на хороший результат".

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О спаррингах с Нигерией и Эстонией

"Эти поединки мы использовали для того, чтобы дать возможность сыграть тем, кто не получал достаточно игровой практики в предыдущих встречах. Важно было, чтобы резервисты почувствовали себя в нашей системе игры, поняли взаимодействия, свои позиции на поле". 

О трех главных составляющих успеха

"Первое — это то, что к моменту игры в Киеве у нас все были в обойме, все здоровы, и мы имели возможность выбора состава. Второе — это то, что футболисты подошли к поединку в идеальной форме, никто не расслабился после победы над Литвой, было одно желание — сыграть и победить. И третье — это эмоциональная составляющая, мы принимали португальцев у себя дома на самом большом стадионе страны, принимали их в качестве лидеров, чувствуя поддержку всех болельщиков со всей Украины".

О голах на последних минутах

"Голы на последних минутах говорят о том, что команда не изменяет структуру своей игры, она действует на протяжении всего матча согласно плану. И когда есть ощущение того, что все делается правильно, тогда никто не теряет хладнокровия, просто доигрывает до конца. Отсюда и голы на последних минутах или секундах. Мы просто стремимся победить".

О предстоящих товарищеских матчах и составе

"Мы очень зависимы от игроков, от их формы и состояния здоровья. Нужно дождаться конца марта, это сложное для Украины время, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники, и тогда определиться с тем, из кого мы будем выбирать состав". 

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Шевченко отметил, что тренерский штаб будет следить за матчами соперником по группе – Австрии и Нидерландов.

"У нас достаточно тренеров для того, чтобы разделиться и посетить все интересующие нас поединки, с этим проблем не будет", — приводит слова Андрея Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч Франция – Украина состоится 27 марта, а Польша – Украина – 31 марта. 

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