Вейналдум — лучший игрок матча Нидерланды — Украина по данным Instat

Среди игроков украинской команды статистический портал наибольше выделил Андрея Ярмоленко.

Жоржиньо Вейналдум, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 85-й минуте встречи.

По версии авторитетного статистического портала InStat, лучшим игроком данного противостояния стал нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум, который стал автором первого гола в ворота украинской команды. Показатель InStat Index новоиспеченного хавбека ПСЖ составил 412.

Если рассматривать исключительно сборную Украины, то лучшим игроком "желто-синих" в минувшем поединке стал правый вингер Андрей Ярмоленко, показатель InStat Index которого составил 340.

31-летний украинец стал автором шедеврального гола на 75-й минуте встречи, однако оценка его действий на поле все-таки оказалась ниже, чем у пяти игроков сборной Нидерландов: Жоржиньо Вейналдума (412), Стефана де Врея (376), Дензела Думфриса (370), Юррьена Тимбера (365) и Френки де Йонга (344).

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