Шапаренко: Пока все на эмоциях, надо подойти к разбору с холодной головой

Хавбек "сине-жетых" прокомментировал поражение от Нидерландов.

Николай Шапаренко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился своими мыслями после поражения от Нидерландов (2:3) в матче стартового тура Евро-2020.

"Очень обидно. Ярмоленко забил великолепный гол, который открыл у нас второе дыхание, а затем отличился Яремчук. Но в конце встречи произошла ошибка, и мы пропустили. Будем учиться на своих ошибках. Нам не хватило простой игры. Хотели что-то придумать...

Забитые голы всегда добавляют уверенности. Если бы взяли одно очко в этом поединке, то был бы другой настрой, уже бы с позитивом готовились к следующей встрече.

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В таких играх тяжело выходить на замену. Чрезвычайно высокий уровень футболистов, которым мы противостояли. Андрей Шевченко сказал мне играть надежно, стараться не ошибаться в передачах и атаковать.

Нужно играть на победу с Северной Македонией. Разговора с главным тренером пока не было. Пока все на эмоциях, надо подойти к разбору с холодной головой. Тогда нам дадут указания", — приводит слова Шапаренко официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Нидерланды — Украина.