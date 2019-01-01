Караваев: Пропускали такие голы, что, если бы сыграли проще, возможно, их бы не было

Защитник "сине-желтых" прокомментировал поражение от Нидерландов на Евро-2020.

Александр Караваев, Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился своими мыслями после поражения от Нидерландов (2:3) в матче стартового тура Евро-2020.

"Если говорить о последних минутах, то, скорее всего, нам не хватило концентрации. И вообще, пропускали такие голы, что, если бы сыграли проще, возможно, их бы не было. Будем разбирать свои ошибки и стараться не допускать их в следующих матчах. В общем смешанные чувства, поскольку вытащили такой матч. На 80-й минуте видели, что можем, есть силы, главное — удержать концентрацию. Если бы проще сыграли...

Мы ожидали такой игры от соперника, поскольку просматривали матчи Нидерландов, знали, как они будут действовать. Мы в этих зонах чаще всего и были, перекрывали их, чтобы оппоненты не создавали моменты у наших ворот. Конечно, высококлассные голландские футболисты индивидуально где-то переигрывали нас. Но мы старались за счет командных действий перекрывать им зоны. Мы были готовы к такому футболу.

Если вспомнить моменты, то их было много и у наших ворот, и у чужих. На первых минутах мы создали момент, а потом сразу была опасна контратака у соперника. В дальнейшем также были обмены моментами. Во втором тайме мы пропустили два гола, потом собрались. Ярмоленко забил великолепный гол, а потом забил Яремчук. Зрелищный поединок, жаль, что такой результат.

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Мы забили два гола. После первого появилась надежда, что можем отличиться еще и вытянуть игру. Через четыре минуты забили снова. Счет стал 2:2, мы понимали, что можем получить очки. Не играли на отбой, а продолжали показывать свой футбол, не отходили от собственной структуры. Старались так же играть, возможно, менее агрессивно в атаке. Однако если бы появилась возможность выбежать в атаку, то мы бы это сделали. Важно было сыграть более надежно в обороне, поскольку оставалось всего 10 минут.

Пока рано говорить о ситуации в группе, впереди еще два матча. Все будет зависеть от следующей игры и последней. Уже потом будем смотреть на очки, забитые и пропущенные мячи. Хорошо, что мы дважды забили. Это добавляет настроения на следующие поединки.

Было видно, что ребята отдали все силы, были истощены и физически, и морально. Пропущенный гол в концовке — неприятно. Но радует то, что мы выполняем установки тренерского штаба и у нас это получается. Мы знаем, как можем добиться результата, и постараемся это сделать", — приводит слова Караваева пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Нидерланды — Украина.