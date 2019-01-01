Сидорчук: Для сборной Украины замечательно, что Ярмоленко почувствовал уверенность

Хавбек "сине-желтых" поделился своими мыслями после победы над Северной Македонией.

Сергей Сидорчук, УАФ

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

"После игры с Северной Македонией мы приехали, поужинали, и успели к поединку соперников по группе. Понятное дело, что болели за Нидерланды, чтобы они побольше голов забили и нам было бы немного легче. Но в матче с Австрией все будет зависеть от нас. Все смотрели календарь и примерно знают, на какие команды мы можем попасть. В плей-офф не будет слабых сборных, из какого бы места мы не вышли. Нужно рассчитывать только на себя.

В общем нам нужно после вчерашней победы оставаться на ногах. В команде сейчас излишней эйфории нет. По большому счету, задачу-минимум мы уже выполнили, но всегда хочется достигать большего. Тем более, что мы ни разу в истории не были в плей-офф Евро.

Тренировочные условия в Бухаресте? Я приятно удивлен полями — они действительно высокого качества. Сначала тренировались на одном стадионе, потом переехали на другой. Поля идеальные. В Украине таких полей не хватает. Мы благодарны румынской стороне за организацию.

Установка на матч с Северной Македонией? Все зависело от игры. Наверное, я принадлежу к тем футболистам, которым труднее выходить на замену. Что касается установки, то была задача укрепить середину поля, поскольку соперники перешли на длинные передачи и подборы. Плюс я должен был помочь при стандартах. Еще задачей было контролировать мяч, что у нас немного не получалось во втором тайме.

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Отзывы болельщиков в социальных сетях? Сейчас очень много слов поддержки, приятных сообщений. Также большой респект всем, кто пришел на стадион. Когда на разминке болельщики начали петь "червону руту", у меня мурашки побежали по спине. Спасибо нашим болельщикам за эти ощущения.

Сильная атака сборной Украины? Если пишут, что у нас сильная атака, то это приятно для наших игроков — Малиновского, Яремчука, Ярмоленко, Зинченко. Секрет в их индивидуальном мастерстве. Каждый из них силен по-своему. Малиновский прекрасно работает с мячом, у него хорошие удары и передачи. Яремчук здорово находит пространство, открывается, работает на поле. Он очень сильно проводит чемпионат Европы. Я смотрю на его работу на тренировках, как он восстанавливается. У человека есть цель, и он к ней идет. Приятно наблюдать, как Роман вырос в сборной. У Ярмоленко появились крылья на этом турнире, что для него очень важно. Он был немного подавлен эмоционально, а после первой игры было заметно, как он обрадовался тому, что забил и провел хороший поединок. Для команды замечательно, что Андрей почувствовал уверенность.

Эмоции после первой победы в истории на Евро в 2012 году? Я помню матч со Швецией, смотрел его дома в Запорожье. У нас тогда еще был отпуск. Конечно, было много положительных эмоций", — приводит слова Сидорчука официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Македония.