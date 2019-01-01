17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
2
Австрия
АВС
0
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Сидорчук: Для сборной Украины замечательно, что Ярмоленко почувствовал уверенность

Хавбек "сине-желтых" поделился своими мыслями после победы над Северной Македонией.

Сергей Сидорчук, УАФ
Сергей Сидорчук, УАФ

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

"После игры с Северной Македонией мы приехали, поужинали, и успели к поединку соперников по группе. Понятное дело, что болели за Нидерланды, чтобы они побольше голов забили и нам было бы немного легче. Но в матче с Австрией все будет зависеть от нас. Все смотрели календарь и примерно знают, на какие команды мы можем попасть. В плей-офф не будет слабых сборных, из какого бы места мы не вышли. Нужно рассчитывать только на себя.

В общем нам нужно после вчерашней победы оставаться на ногах. В команде сейчас излишней эйфории нет. По большому счету, задачу-минимум мы уже выполнили, но всегда хочется достигать большего. Тем более, что мы ни разу в истории не были в плей-офф Евро.

Тренировочные условия в Бухаресте? Я приятно удивлен полями — они действительно высокого качества. Сначала тренировались на одном стадионе, потом переехали на другой. Поля идеальные. В Украине таких полей не хватает. Мы благодарны румынской стороне за организацию.

Установка на матч с Северной Македонией? Все зависело от игры. Наверное, я принадлежу к тем футболистам, которым труднее выходить на замену. Что касается установки, то была задача укрепить середину поля, поскольку соперники перешли на длинные передачи и подборы. Плюс я должен был помочь при стандартах. Еще задачей было контролировать мяч, что у нас немного не получалось во втором тайме.

Читайте такжеУкраина — Северная Македония. Наши оценки

Отзывы болельщиков в социальных сетях? Сейчас очень много слов поддержки, приятных сообщений. Также большой респект всем, кто пришел на стадион. Когда на разминке болельщики начали петь "червону руту", у меня мурашки побежали по спине. Спасибо нашим болельщикам за эти ощущения.

Сильная атака сборной Украины? Если пишут, что у нас сильная атака, то это приятно для наших игроков — Малиновского, Яремчука, Ярмоленко, Зинченко. Секрет в их индивидуальном мастерстве. Каждый из них силен по-своему. Малиновский прекрасно работает с мячом, у него хорошие удары и передачи. Яремчук здорово находит пространство, открывается, работает на поле. Он очень сильно проводит чемпионат Европы. Я смотрю на его работу на тренировках, как он восстанавливается. У человека есть цель, и он к ней идет. Приятно наблюдать, как Роман вырос в сборной. У Ярмоленко появились крылья на этом турнире, что для него очень важно. Он был немного подавлен эмоционально, а после первой игры было заметно, как он обрадовался тому, что забил и провел хороший поединок. Для команды замечательно, что Андрей почувствовал уверенность.

Эмоции после первой победы в истории на Евро в 2012 году? Я помню матч со Швецией, смотрел его дома в Запорожье. У нас тогда еще был отпуск. Конечно, было много положительных эмоций", — приводит слова Сидорчука официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Македония.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0