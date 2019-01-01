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Караваев: Мы знали, что Северная Македония создаст давление и были к этому готовы

Защитник "сине-желтых" прокомментировал вторую игру национальной команды на Евро-2020.

Александр Караваев, УАФ
Александр Караваев, УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился своими мыслями после победы над Северной Македонией (2:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

"Было заметно, что в первом тайме мы переигрывали соперника и ничего не позволили им создать у своих ворот. На второй тайм мы выходили с уверенностью, что сможем продолжить действовать так же. Впрочем, мы знали, что Северная Македония создаст давление и были к этому готовы. Возможно, произошла определенная потеря концентрации, давление со стороны соперников где-то все же повлияло, и мы начали играть не так, как в первом тайме.

В эпизоде ​​с пенальти я видел, что смогу сыграть в мяч после сейва Бущана, но нападающий опередил меня. В целом этот эпизод — 50 на 50, соперник так же сыграл опасно. Судья решил, что это пенальти, это его решение.

Тренировочные условия в Бухаресте? Мы работаем на спортивной базе, проживаем в отеле. Ездим на тренировку на стадион, все соответствует высокому уровню, нас все устраивает. В отеле есть условия для восстановления, тренируемся на полях хорошего качества. Родные? Мои родные в Румынию не приезжали, а вот друзья и знакомые приехали, они просили помочь им с билетами на матчи. Мы чувствуем поддержку близких людей.

Отзывы болельщиков в социальных сетях? Заметна большая поддержка нашей сборной в сети, многие пишут, говорят, следят за матчами.

Украина — фаворит в матче с Австрией? Не сказал бы, что мы в этом матче являются фаворитами. Обеим командам нужно побеждать, сложно сейчас об этом говорить. Физически и тактически обе сборные готовы хорошо, поэтому кто лучше подготовится в психологическом, эмоциональном плане, тот и получит преимущество. У Австрии есть индивидуально сильные игроки, все футболисты очень мощные, неуступчивые в борьбе.

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Присутствие Мирчи Луческу на трибунах? Мы знали, что Мирча Луческу будет на трибуне во время вчерашнего матча. Он посетит и наш следующий поединок с Австрией. Он обещал нам поддержку с первого дня, как мы прибыли в Румынию.

Атмосфера и погода в Бухаресте? Атмосфера замечательная, по погоде — возможно, это лучшее, потому что часто идет дождь. Если бы постоянно светило солнце, нам было бы намного сложнее. Дождик добавляет свежести.

Волнения для болельщиков из-за потерь концентрации? Мы будем работать над психологией. Тренерский штаб постоянно напоминает, что мы должны быть на 100 процентов сконцентрированными. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре это не повторялось.

Первая победа сборной Украины на Евро-2012? У меня был отпуск, я находился в Херсоне. Смотрел тот матч по телевидению вместе с родителями, радовался голам и победе, прыгал, как болельщик.

Волнение перед матчем с Австрией? Даже в игре с Северной Македонией было заметно, что у ребят горели глаза, было огромное желание выиграть, что и показал первый тайм. Возможно, второй тайм показал, что мы недостаточно были готовы к давлению соперника, хотя и после перерыва мы создали немало моментов. Если бы мы забили, все сложилось бы иначе. В таких матчах, если даешь сопернику почувствовать, что он может что-то сделать, это многое значит. Тем не менее, мы выполняли установку тренера и об этом свидетельствуют созданные нами моменты.

Настроение Андрея Шевченко после победы? У нашего главного тренера был позитивный настрой, он поздравил нас с победой. Хотя определенный осадок все же остался, потому что он хотел, чтобы мы второй тайм провели так, как и первый. Но в целом он был доволен, ведь мы выполнили установку на игру", — приводит слова Караваева пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Македония.

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Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0