Малиновский: Есть пища для размышлений как для тренерского штаба сборной Украины, так и для всех нас

Полузащитник сборной Украины высказался о поражении от Австрии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы.

Руслан Малиновский в матче с Австрией, Getty Images

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Мы хотели сыграть по другому, не показали свой лучший футбол, мы можем делать больше. В этих трёх матчах мы делали не все, что могли".

Читайте также: Что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020

"Никогда не ставлю сборную и клуб в один ряд. Физическая усталость.. Мы пробежали больше, чем ироки Австрии. Много ошибались, они были лучше в тех моментах, которые делают разницу в футболе — стандарты, меньше теряли мяч".

"Не вошли в игру и вот такой результат. Как Саня [Зинченко] сказал, у нас еще есть шансы. Кто его знает, как лучше в итоге. Будем надеяться и сделаем правильные выводы. Есть пища для размышлений как для тренерского штаба, так и для всех нас", — заявил Руслан Малиновский.

Напомним, что видео гола и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.